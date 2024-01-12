الحوثيون: كل المصالح الأمريكية والبريطانية أهداف مشروعة لقواتنا

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت “أهدافا مشروعة” لقواتها، ردا على الهجمات التي شنها تحالف دولي بقيادة واشنطن ولندن على مناطق تابعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال بيان للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين إن الهجمات الأمريكية البريطانية “اعتداء أمريكي بريطاني غادر وسافر، عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية”، على حد وصف البيان.

وأضاف البيان أن “الاعتداء هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين، كما أنه يعرض المنطقة لمخاطر حقيقية، يتحمل تبعاتها الأمريكي والبريطاني والصهيوني”.

وتوعد البيان بأن “كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية، ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية”.

ونوه البيان إلى “استمرار الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة في البحر الأحمر وباب المندب بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع للموانئ الفلسطينية المحتلة، مهما كان الثمن”.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن خلال الليل على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ردا على هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، في اتساع لنطاق الصراع الإقليمي الذي أشعلته الحرب الإسرائيلية في غزة.