“بعائلته يفدي الوطن”.. جماهير الوداد المغربي تحتفي بالزميل وائل الدحدوح (فيديو)

هزت جماهير الوداد المغربي جنبات ملعب البشير أمس الخميس بهتافات لفلسطين ولافتة كبيرة تحتفي بمدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح خلال مباراة فريقها مع المغرب الفاسي في الدوري المغربي لكرة القدم.

ورفعت الجماهير لافتة كبيرة حملت رسما يجسد الزميل وائل الدحدوح أمام كفن كتب عليه اسم ابنه الزميل الشهيد حمزة الدحدوح مع عبارة ” بعائلته يفدي الوطن.. ولا عزاء لمن خان”.

ورددت الجماهير أهازيج مؤيدة لفلسطين معربة عن دعمها للقضية الفلسطينية والفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد حربا إسرائيلية عليه متواصلة منذ 98 يوما.

واستشهد حمزة -الابن البكر للزميل وائل الدحدوح- الأحد الماضي، بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيَّرة استهدف السيارة التي كانت تُقلهما.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، هم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.