في موقف نادر.. ملك إسبانيا يؤيد إقامة دولة فلسطينية “لوقف العنف” في الشرق الأوسط

دافع الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، عن الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب دولة إسرائيل باعتباره السبيل الوحيد “لوقف دائرة العنف التي يعيشها الشرق الأوسط ومنع تكرارها في المستقبل”.

جاء ذلك خلال كلمة للملك أمس الخميس، قال فيها “علينا أن نستمر في الإصرار على أنه بدون حل سياسي، يتضمن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لن يكون من الممكن وقف دورة العنف هذه أو منع تكرارها”.

وأشار ملك إسبانيا في ختام مؤتمر السفراء بوزارة الخارجية إلى أن “هذا هو الوعد الذي قطعه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمساعدة الأطراف على تحقيقه”.

“مأساة غزة”

وخلال الكلمة أقر العاهل الإسباني بأن المأساة التي تعيشها غزة تهز الضمير الإنساني. وجاءت تصريحات الملك فيليبي السادس متماشية مع موقف الحكومة الإسبانية، التي حذرت في العديد من المناسبات على ألسنة العديد من كبار وزرائها من أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يلحق الضرر بالسكان المدنيين.

وأصرّ الملك فيليبي السادس على أنه “يجب علينا إدانة ما حدث والعمل على الإفراج عن جميع الرهائن والمطالبة باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وقال الملك “إن الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون هي السمات المميزة لهذا المجتمع الذي نبنيه معا”، ويشكل ذلك “صفات ضرورية للغاية وفي الوقت المناسب في هذه الأوقات التي يدور فيها نقاش دولي حول صحة القيم وأهميتها في العالم” على حد وصفه.

وتكتسب تصريحات ملك إسبانيا أهميتها من كونها تأتي من مؤسسة العرش المحسوبة تقليديا وسياسيا على اليمين ليس فقط في إسبانيا، بل في جميع أنحاء أوروبا.

ولم يسبق لأي مؤسسة ملكية في جميع أنحاء أوروبا التعبير عن موقف مؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

Israel provoca un genocidio para apropiarse de tierras y recursos naturales. Exigimos un alto el fuego, el embargo de armas a Israel y llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. pic.twitter.com/5jNtUViykC — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) December 17, 2023

ما موقف اليمين الإسباني؟

وبعد إعلان الملك الإسباني فليبي السادس عن موقف يتماشى مع مواقف الحكومة اليسارية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحل الدولتين، سيجد اليمين المتطرف الإسباني نفسه “معزولا”.

وقد زار زعيم هذا التيار، إسرائيل وأعلن تأييده “اللا مشروط” لموقفها، وهو ما يمكن أن يضعه في موقف شبه معزول إعلاميا وسياسيا في الداخل الإسباني، علمًا أن اليمين المتطرف ممثلا في حزب “فوكس” هو أشد المدافعين عن النظام الملكي والمؤسسة الملكية في البلاد.