مع استمرار الغارات الإسرائيلية.. غياب اللقاحات خطر آخر يهدد حياة أطفال غزة

يشكل غياب التطعيمات الدورية عن محافظتي غزة وشمال القطاع، خطرا آخر يهدد حياة الأطفال، فما زالت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها الرابع، تلقي بظلالها السلبية على آلاف الأطفال، الذين يصنفون ضمن الشريحة الأكثر هشاشة.

وإضافة إلى نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وتكدس النازحين في مراكز الإيواء وما يرافقها من انتشار للأمراض المعدية، بات الأطفال يعانون من مضاعفات صحية وعدوى تسبب بها تغييب اللقاحات.

إسرائيل تمنع دخول الأدوية

وتواصل إسرائيل تعطيل النظام الصحي في محافظتي غزة والشمال، عبر منع دخول الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية إليهما وذلك بعد أن استهدفت غالبية المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف المتواجدة هناك.

كما عمدت في الآونة الأخيرة إلى استهداف المنشآت الطبية الواقعة وسط وجنوبي غزة تزامنا مع عملياتها البرية المركزة هناك.

ويكافح المسؤولون في منشآت طبية تم استهدافها بالمناطق الشمالية لقطاع غزة، النهوض مجددا من تحت الدمار والركام، وأبرزهم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا (شمال).

وفي 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الصحة وصول تطعيمات الأطفال لمراكز الرعاية الأولية في مناطق جنوب ووسط القطاع، دون وصولها إلى محافظتي غزة والشمال بسبب المنع الإسرائيلي المفروض عليهما.

مضاعفات صحية

وداخل مستشفى كمال عدوان، يلاحظ وجود عدد كبير من الحالات المرضية لأطفال، وتتشابه هذه الحالات في الأعراض والتي تراوحت بين النزلات المعوية وآلام البطن الحادة، والتهابات التنفسية.

وترجع مصادر طبية تلك الأعراض والمضاعفات الصحية لعدم تلقي الأطفال للقاحاتهم الدورية، والتي تحميهم من هذه الأمراض.

ويشكو أهل الأطفال المرضى من عدم تلقي أطفالهم للقاحات المقررة أو حتى الأدوية لعلاج الحالات المرضية، مع عدم توفر العلاجات ولا الطعام والمياه الآمنة للشرب، ولا الملابس أو الأغطية وخاصة في شمال غزة.

ازدحام وتكدس

وقال مدير مستشفى كمال عدوان المستشفى حسام أبو صفية، إن المستشفى تواجه ازدحاما وتكدسا بالحالات المرضية من الأطفال ويرجع ذلك إلى غياب اللقاحات الدورية.

وأكد أن غياب التطعيم له دور كبير في تفاقم أوضاع هذه الحالات، خاصة في فصل الشتاء والكثير من العدوى تنتشر في هذا الفصل، حيث كانت اللقاحات تحمي الأطفال من الكثير من الأمراض.

وبيّن أن تكدس الناس في مناطق النزوح تهيئ الظروف لانتشار سريع للعدوى في صفوف الأطفال، في وقت تعاني فيه المستشفى من شح الإمكانيات والمستلزمات والكوادر الطبية.

وأوضح أن قسم الأطفال داخل المستشفى يضم عددا كبيرا من الحالات المنومة كان من الممكن أن تتعافى وتتحسن لو تلقت التطعيمات في موعدها، مؤكدا أن عدم وجود هذه التطعيمات في المناطق الشمالية أدى لازدحام في هذا القسم وفي قسم العناية المركزة أيضا.

وذكر أن عددا من المضاعفات الصحية والأعراض التي تصيب الأطفال جراء عدم تلقي اللقاحات تكون بحالة متقدمة ويجعلها بحاجة للعناية المركزة.

وحذر من انتشار أمراض جديدة قد تصيب الأطفال في الأيام القليلة القادمة في حال لم يتم توفير اللقاحات الدورية، مشيرا إلى أن انتشار الأوبئة بين الأطفال يحدث جراء تكدس أعداد كبيرة في مراكز الإيواء.

كما أرجع ذلك أيضا لقلة الطعام الصحي وشح المياه النظيفة اللازمة للرضع والأطفال مؤكدا أنها تساهم في انتشار الأمراض وتدمير مناعة الجسم لدى الأطفال.