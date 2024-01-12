يحيى سريع: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يمر دون عقاب (فيديو)

أعلنت حركة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن لن تمر “دون رد ودون عقاب”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، يحيى سريع، إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 73 غارة استهدفت محافظات يمنية عدة ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين.

وأضاف المتحدث: “مستمرون في منع السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر”.

وأشار إلى أن الحركة لن تتردد في “استهداف مصادر التهديدِ وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته”.

وأعلن البيت الأبيض، فجر الجمعة، تنفيذ الولايات المتحدة “هجمات مشتركة” ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال البيت الأبيض، في بيان مشترك لعشر دول: “ردا على هجمات الحوثيين المستمرة وغير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، بتنفيذ هجمات مشتركة ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضاف البيان أن تلك الضربات جاءت “وفقا للحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة”.

وأوضح أن “الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم”.

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.