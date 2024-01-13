“أثناء القيام بعمليات”.. فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصومال

كشف الجيش الأمريكي، عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت متأخر أمس الجمعة، فقدان الرجلين في البحر أثناء تنفيذ عمليات قبالة سواحل الصومال مساء الخميس 11 يناير/كانون الأول.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان “تجري حاليا عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكان البحارة.. ولأغراض أمنية لن ننشر معلومات إضافية حتى تكتمل عملية استعادة الموظفين”.

وأضافت “احتراما للعائلات المتضررة.. لن ننشر المزيد من المعلومات حول الأفراد المفقودين في الوقت الحالي”، وقالت إن البحارين “تم ضمّهما لمنطقة تشغيل الأسطول الأمريكي الخامس التي تدعم مجموعة واسعة من المهام”.

📸: Sailors from guided-missile destroyer USS Mason (DDG 87) conduct small boat operations while operating in support of Operation Prosperity Guardian in the Red Sea, Jan. 4. The multinational operation is led by @CMF_Bahrain's Combined Task Force 153.#OneTeamOneFight pic.twitter.com/MAsJQZhJ0C — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 7, 2024

العمل في “منطقة واسعة”

ويعمل البحاران في الأسطول الخامس للولايات المتحدة المتمركز في البحرين والمنتشر في منطقة واسعة تضم الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

وينفذ الجيش الأمريكي الذي يملك قاعدة في جيبوتي، عمليات في الصومال منذ عدة سنوات بالتعاون مع الجيش الصومالي، ويشن بشكل أساسي ضربات جوية تستهدف “حركة الشباب المجاهدين” الصومالية.

USS Eisenhower (CVN 69) conducts flight operations in the USCENTCOM AOR. pic.twitter.com/Bc3oID5mX5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2024

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، قُتل قيادي بارز في حركة الشباب يعتقد أنه مدبّر هجوم استهدف عام 2020 قاعدة عسكرية أمريكية كينية في شرق كينيا، بضربة جوية نفذتها واشنطن “بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية في الصومال”، بحسب القيادة العسكرية الأمريكية.

وتقاتل حركة الشباب منذ أكثر من 16 عاما الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتصنّف واشنطن الحركة منظمة إرهابية منذ عام 2008.