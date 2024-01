“أثناء القيام بعمليات”.. فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصومال

كشف الجيش الأمريكي، عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت متأخر أمس الجمعة، فقدان الرجلين في البحر أثناء تنفيذ عمليات قبالة سواحل الصومال مساء الخميس 11 يناير/كانون الأول.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان “تجري حاليا عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكان البحارة.. ولأغراض أمنية لن ننشر معلومات إضافية حتى تكتمل عملية استعادة الموظفين”.

وأضافت “احتراما للعائلات المتضررة.. لن ننشر المزيد من المعلومات حول الأفراد المفقودين في الوقت الحالي”، وقالت إن البحارين “تم ضمّهما لمنطقة تشغيل الأسطول الأمريكي الخامس التي تدعم مجموعة واسعة من المهام”.

📸: Sailors from guided-missile destroyer USS Mason (DDG 87) conduct small boat operations while operating in support of Operation Prosperity Guardian in the Red Sea, Jan. 4. The multinational operation is led by @CMF_Bahrain's Combined Task Force 153.#OneTeamOneFight pic.twitter.com/MAsJQZhJ0C

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 7, 2024