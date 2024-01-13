أطفال ينشدون قصائد في مدح الرسول من داخل إحدى خيام النازحين في غزة (شاهد)

وثقت عدسة الجزيرة مباشر إنشاد عدد من الأطفال الفلسطينيين داخل إحدى خيام النزوح بساحة مسجد بلال في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، ابتهالات جماعية وأشعار في مدح الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وردد الأطفال أبياتا في المديح النبوي كان منها “اجعل الأعمال خيرا.. هذه الدنيا كطير، صلى الله على محمد.. صلى الله عليه وسلم”.

وتحدث أحد الأطفال لمراسل الجزيرة مباشر عن بداية حبه للمدائح النبوية قائلا “كنت مرة أيام العيد طالع وبعدين شفت بعض الشباب بيمدحوا في حديقة النماء في الصفتاوي، فصرت أمدح معاهم حتى اتعودت وأخذت ع الكلام، ومن بعديها صرت أمدح”.

ورغم قسوة الظروف التي يعيشها سكان الخيام في قطاع غزة من النازحين ولا سيما الأطفال، فإنهم لا يفوتون أية فرصة لالتقاط لحظات من البهجة فرارا من جحيم القصف الذي لا يهدأ، ومعاناة الحصار التي لا تنقطع.

وحذرت الأمم المتحدة من مواجهة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة “تهديدا ثلاثيا”، يتمثل في الحرب، والمرض بسبب عدم وجود مياه نظيفة، والجوع بسبب نقص الطعام، معتبرة أن الأوضاع هناك “غير مسبوقة”.