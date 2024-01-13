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اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال عند اقتحامه مخيم الفارعة وعدد من أحياء طوباس (فيديو)

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13/1/2024

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة اليوم السبت، عند اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث تصدى مقاومون للقوات المقتحمة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة من جهة حاجز عسكري ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافة عسكرية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شابا فلسطينيا أُصيب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس، ونقلت عن مصادر طبية أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في اليد.

وتخلل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم انتشار لمشاة وقناصة الجيش الإسرائيلي في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تبين جانبا من الاشتباكات التي دارت بين المقاومين وجيش الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس واستهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية، عند اقتحامها المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في المخيم، وشرعت في عمليات تفتيش ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل، وعمدت جرافة الاحتلال إلى تدمير بعض المحلات التجارية وسط المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم والمنطقة، وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة وعلى مناطق محيطة بمخيم الفارعة.

المصدر : الجزيرة مباشر