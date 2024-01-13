اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال عند اقتحامه مخيم الفارعة وعدد من أحياء طوباس (فيديو)

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة اليوم السبت، عند اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث تصدى مقاومون للقوات المقتحمة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة من جهة حاجز عسكري ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافة عسكرية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

📹متابعة صفا| من الاشتباكات الدائرة بين المقاومين وجيش الإحتلال في مخيم الفارعه قرب طوباس pic.twitter.com/0IKzSwTdpR — وكالة صفا (@SafaPs) January 13, 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شابا فلسطينيا أُصيب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس، ونقلت عن مصادر طبية أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في اليد.

📹متابعة صفا| جرافة الاحتلال تدمر محلاً تجارياً في مخيم الفارعة pic.twitter.com/fkxoEXBIzR — وكالة صفا (@SafaPs) January 13, 2024

وتخلل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم انتشار لمشاة وقناصة الجيش الإسرائيلي في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو تبين جانبا من الاشتباكات التي دارت بين المقاومين وجيش الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس واستهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية، عند اقتحامها المخيم.

🔴متابعة صفا| لحظة استهداف قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بعبوات محلية الصنع pic.twitter.com/ejLYUhtAbr — وكالة صفا (@SafaPs) January 13, 2024

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في المخيم، وشرعت في عمليات تفتيش ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل، وعمدت جرافة الاحتلال إلى تدمير بعض المحلات التجارية وسط المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم والمنطقة، وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة وعلى مناطق محيطة بمخيم الفارعة.