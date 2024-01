المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يدعو مجلس الأمن لإجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في غزة

أعرب مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن شعوره بـ”قلق عميق” بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن “خطط لتشجيع النقل الجماعي” للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار عاجل بالقطاع، ودون تأخير.

وقال غريفيث، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي “إذا لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها”، مضيفا “أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب”.

For nearly 100 days, what has been unfolding in Israel and the Occupied Palestinian Territory is a war conducted with almost no regard for the impact on civilians.



At the #UNSC today, I renewed my call for urgent action to bring this war to an end.

