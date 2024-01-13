انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج

تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 في نسختها رقم 34، اليوم السبت، في ساحل العاج، بمباراة تجمع بين منتخب البلد المضيف وغينيا بيساو.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بكل مجموعة لدور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 12 منتخبا من المنتخبات الـ15 التي فازت باللقب من قبل، وهو ما يعني أن نصف عدد الفرق المشاركة فيها، سبق أن حمل كأس البطولة، وهو ما يضاعف حجم الإثارة في هذه النسخة، لمشاركة جميع الأسماء الكبرى وذات الخبرة في القارة، خاصة أن هذه المنتخبات تجمع فيما بينها ألقاب 30 من إجمالي 33 نسخة سابقة في كأس الأمم الإفريقية.

ويعد منتخب مصر أكثر منتخبات القارة السمراء حصدا للقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب كان آخرها عام 2010، ويأمل الفراعنة تعويض إخفاق النسخة الماضية للبطولة بالكاميرون بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح، والتتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في التاريخ.

ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بقائمة الأكثر فوزا بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 5 ألقاب، ثم غانا التي حققت اللقب القاري 4 مرات، تليها نيجيريا التي تملك في خزائنها 3 بطولات.

وقد حصدت ثلاثة منتخبات اللقب الإفريقي مرتين، وهي الجزائر وساحل العاج والكونغو الديمقراطية، ونجحت ثمانية منتخبات في حصد كأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة، وهي تونس والمغرب والسودان والسنغال وإثيوبيا وزامبيا وجنوب إفريقيا والكونغو برازافيل.

وفي النسخة الحالية من البطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) زيادة قيمة الجائزة المالية للمتوج باللقب بنسبة 40%، حيث سيحصل بطل إفريقيا على 7 ملايين دولار، كما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، وتحصد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي مبلغ 2.5 مليون دولار، في حين تحصل المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي على مبلغ 1.3 مليون دولار.