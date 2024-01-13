طفلة شهيدة تحمل خبزا جافا.. تشييع جثامين 14 من عائلة لاشين جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

شيّع أهالي شهداء في غزة، اليوم السبت، 14 شهيدا من عائلة لاشين أغلبهم من الأطفال استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي رفح، مساء أمس الجمعة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها المستمر على غزة، واستهدفت المنازل والبنى التحتية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

📷 متابعة صفا| طفلة لم يمهلها الاحتلال حتى تنتهي من سد جوعها فقتلها وهي تمسك قطعة خبز بيدها في قصف استهدف منزل عائلتها شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/uJ8vWx8od2 — وكالة صفا (@SafaPs) January 12, 2024

استشهدت وهي تحمل خبزا جافا

وقال (باسم عرفة) وهو قريب لأسرة لاشين، من سكان البريج، إنهم نزحوا من البريج إلى أقاربهم من آل لاشين في الزوايدة، بعد أن طلبت منهم سلطات الاحتلال إخلاء شارع صلاح الدين والذهاب إلى رفح.

وأضاف أنهم بعدما وصلوا إلى رفح قصفتهم قوات الاحتلال بطائرات (إف 16)، مشيرا إلى أن العائلة كانت تتعشى عندما باغتها القصف، وعرض صورة طفلة شهيدة وهي تحمل رغيف خبز جاف في يدها.

وتساءل باسم عرفة -وهو يعرض صورة الطفلة الشهيدة وهي تحمل الخبز الجاف في يدها- عن الضمير الإنساني وعن العالم وهو يرى ما يجري في غزة ولا يحرك ساكنا.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس الجمعة، بقصف طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشنّ طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وشنّ طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق بجنوب شرق المحافظة، وقصف حي الزيتون في مدينة غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 23700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.