غزة.. مستشفى شهداء الأقصى يغرق في ظلام دامس إثر انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود (شاهد)

أعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية بسبب نفاد الوقود بشكل كامل في المستشفى، وهو ما يترك عشرات الجرحى والمرضى في حالة الخطر.

وكان مدير المستشفى قد حذر في وقت سابق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، من أن “انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال في العناية المركزة والحضانة، مبينا أن منظمة الصحة العالمية أبلغت إدارة المستشفى أن الوقود سيدخل أمس لكن لم يصل شيء إلى أن نفد الوقود بشكل كامل اليوم، وتوقفت جميع أقسام المستشفى عن العمل”.

وعم ظلام دامس المستشفى، بعد توقف مولد الكهرباء الرئيس بسبب نفاد الوقود، وقال أحد أعضاء الفريق الطبي في المستشفى للجزيرة مباشر، إن “انقطاع التيار الكهربائي يجعلنا عاجزين تماما عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى وخصوصا الأطفال، مشيرا إلى أن مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد الذي لا يزال يعمل بالمحافظة الوسطى”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى يوم أمس 23708 شهداء و60005 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.