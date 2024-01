غوتيريش يناشد العالم “ألا ينسى شعب السودان” واليونيسيف تحذر من “كارثة ضحاياها 24 مليون طفل”

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فرار أكثر من 7 ملايين شخص من منازلهم في السودان منذ اندلاع الحرب منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقال غوتيريش في منشور على حسابه “مع استمرار تفاقم حجم الأزمة يجب على العالم ألا ينسى شعب السودان”.

وأشار إلى فرار آلاف السودانيين من منازلهم، وقال على منصة إكس، إن أكثر من 7 ملايين شخص فروا من منازلهم في السودان منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من إبريل الماضي.

More than 7 million people have fled their homes in Sudan since the war broke out in April 2023. As the scale of the crisis continues to grow, the world must not forget the people of Sudan.https://t.co/dNjKCl3A4W pic.twitter.com/51DiVtvCxO — António Guterres (@antonioguterres) January 11, 2024

“كارثة ضحاياها 24 مليون طفل”

من جانبها، أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان أنه إذا “استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة فإن كارثة جلية ستحدث في البلاد أول ضحايا 24 مليون طفل سوداني”.

وقالت (مانديب أوبريان) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن “النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد، مما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها”.

Heartfelt scenes from Albolouk Hospital in war-torn Khartoum, #Sudan, where children receive vital care. Thanks to @UNICEFSudan's support, SAPA helps ensure ongoing health & nutrition services. Together, we are making a difference.#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/IpzKLkar6r — SAPA-Sudanese American Physicians Association (@SAPA_ORG) January 12, 2024

وأضافت “أن مستقبل البلاد في خطر فقرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا إلى المدرسة هذا العام إذا لم يكن هناك تحرك سريع”.

وأوقعت الحرب الطاحنة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو أكثر من 12 ألف قتيل، وفق إحصاء يعتقد أنه “متحفظ للغاية”، ويرجَّح أن عدد الضحايا أكثر من ذلك بكثير.

الأزمة في #السودان ليست أزمة منسية فقط. إنها #أزمة_مهجورة نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار للوصول #لكل_طفل يحتاج إلى المساعدة الإنسانية يحتاج أطفال السودان البالغ عددهم 24 مليون طفل إلى السلام الآن لتجنب كارثة الأجيال لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك@MandeepOBrien @AJEnglish pic.twitter.com/LbZo4Yi3cE — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) January 12, 2024

كما أدت الحرب إلى نزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين شخص، وهو ما يمثل “أكبر أزمة نازحين في العالم”، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة، وتؤكد أوبريان أن بين هؤلاء النازحين واللاجئين نحو 3.5 ملايين طفل.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، ووصلت فيه الحرب إلى معظم المناطق.

وتوضح المسؤولة أنه مع التدمير شبه الكامل للبنية الأساسية في السودان والهجمات على المنظمات الإنسانية ونهب مستودعاتها حُرم نحو 7.4 ملايين طفل من مياه الشرب النظيفة، كما أن أكثر من 3.5 ملايين طفل معرضون للإصابة بأمراض مثل الكوليرا التي أدت بالفعل إلى وفاة العشرات في السودان خلال الشهور الأخيرة.

The crisis in #Sudan is not only a forgotten crisis. It is an #AbandonedCrisis We urgently need ceasefire to deliver #ForEveryChild in humanitarian need Sudan 24M children need peace now to avert a generational catastrophe They cannot wait any longer@MandeepOBrien @AJEnglish pic.twitter.com/J7baLKgktC — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) January 12, 2024

وقالت اليونيسف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن “700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد و100 ألف طفل بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية”.

وفي تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الخميس، أدانت هيومن رايتس “الانتهاكات الكثيفة” لحقوق المدنيين في السودان من قبل طرفي النزاع، مشيرة خصوصا إلى “الإفلات من العقاب” الذي أدى إلى “دوامات متكررة من العنف” منذ عشرين عاما.

ودانت المنظمة الحقوقية سياسة الكيل بمكيالين قائلة إن “الحكومات الغربية رفضت في البداية دعم آلية تتيح نظاما للمحاسبة في السودان لأنها لم تكن تريد أن تمنح لا الجهد ولا الموارد نفسها التي خصصتها لآلية مماثلة في أوكرانيا”.

يأتي كل ذلك في غياب أي أفق للسلام، وغياب أي مفاوضات بين الطرفين المتحاربين.