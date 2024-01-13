قصف جوي ومدفعي من الاحتلال لمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط غزة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بتجدد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، في حين سُمعت أصوات اشتباكات بين عناصر المقاومة وجنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

في غضون ذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة منازل في حي الدعوة بشمال النصيرات وسط القطاع، من بينها منزل صحفي دمّرته كليًّا، إلى جانب تدمير عدد آخر من المنازل.

وكان مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قد أعلن مساء أمس الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية بسبب نفاد الوقود بشكل كامل عن المستشفى، وهو ما يترك عشرات الجرحى والمرضى في حالة الخطر.

وحذّر مدير المستشفى في وقت سابق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، من أن “انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال في العناية المركزة والحضانة، مبينا أن منظمة الصحة العالمية أبلغت إدارة المستشفى أن الوقود سيدخل أمس لكن لم يصل شيء، إلى أن نفد الوقود بشكل كامل اليوم وتوقفت جميع أقسام المستشفى عن العمل”.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23708 فلسطينيين، إضافة إلى نحو 60005 إصابات.