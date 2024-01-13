كتائب شهداء الأقصى تنعى 3 من مقاتليها استشهدوا برصاص الاحتلال بعد اقتحام مستوطنة غرب الخليل

استشهد 3 شبان فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة “أدورا” غرب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، فجر اليوم السبت، أن الشهداء الثلاثة هم: إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما) ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما).

📹متابعة صفا| الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في أجواء مـسـتـوطـنـة "أدورا" غربي الخليل، بعد عملية إطلاق نار. pic.twitter.com/RQIKHNoiyX — وكالة صفا (@SafaPs) January 12, 2024

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة إذنا غرب الخليل، الإضراب الشامل اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إنهم أبناء عم واستشهدوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب مستعمرة “أدورا” المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

#صورة | الشــ.ــهداء اسماعيل أبو جحيشة ومحمود أبو جحيشة وعدي أبو جحيشة من بلدة إذنا غربي الخليل الذين ارتقوا بعد تنفيذ عملية إطلاق نـار في مستــوطنة "أدورا" الليلة الماضية. pic.twitter.com/xLlALT9GVO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 13, 2024

كتائب شهداء الأقصى

من جانبها، نعت كتائب (شهداء الأقصى) الجناح العسكري لحركة فتح الشهداء الثلاثة، وقالت إنهم استشهدوا عقب اقتحام مستوطنة أدورا في الخليل بعد اشتباك مع قوات الاحتلال.

وقالت في بيان “بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف كتائب شهداء الأقصى الشهداء الأبطال في مدينة الخليل.. الشهيد البطل (إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة 19 عامًا) والشهيد البطل (محمود عرفات يوسف أبو جحيشة 16 عامًا) والشهيد البطل (عدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة 16 عامًا).

🔴متابعة صفا| القوى الوطنية والإسلامية في بلدة إذنا غرب الخليل تعلن الإضراب الشامل اليوم السبت حدادا على أرواح الشهداء إسماعيل أحمد أبو جحيشة ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة — وكالة صفا (@SafaPs) January 13, 2024

وأضاف بيان النعي أن الشهداء “ارتقوا إلى علياء المجد بعد اقتحام مغتصبة أدورا المقامة على أرض خليل الرحمن بعد الاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة السبت 01 رجب 1445هـ الموافق 13-01-2024”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس الجمعة “قتل 3 فلسطينيين قال إنهم تسللوا إلى مستوطنة جنوبي الضفة الغربية”، وقالت إذاعة الجيش إن إسرائيليا أصيب بإطلاق نار وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، دون توضيح حالته الصحية.

#شاهد | جيش الاحتلال يواصل إطلاق قنابل إنارة فوق مستوطنة أدورا قرب الخليل في أعقاب عملية إطلاق النار. pic.twitter.com/wX0soCJSUc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 12, 2024

ووقع الحادث في مستوطنة “أدورا” المقامة على أراضي قرية ترقوميا الفلسطينية، غربي مدينة الخليل.

وعقب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وانتشرت بكثافة في محيط المستعمرة، في وقت تقوم فيه طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ مما أدى إلى استشهاد 343 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810، بحسب مصادر رسمية.