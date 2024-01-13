“كلام الله هو اللي بيواسينا”.. رمضان أبو جزر طفل فلسطيني فصيح يطمئن أهل غزة بآيات من القرآن الكريم (شاهد)

بلسان سيّال وذهن متوقد بآيات القرآن الكريم، ينشر الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر، مقاطع فيديو من وقت إلى آخر، توثق معاناة سكان قطاع غزة جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر.

ونشر أبو جزر أمس الجمعة، عبر حسابه بموقع إنستغرام، مقطع فيديو من أمام إحدى البنايات المهدمة في قطاع غزة، وكتب عليه تعليقا “بعد 100 يوم من العدوان الظالم علينا، وبرغم كل ما نعيشه من ألم كبير هناك رسالة طمأنينة من الله عز وجل {أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}”.

وقال رمضان “بعد 100 يوم من الحصار والخوف والدمار على غزة، كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا”، وتلا قوله تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}.

وأضاف رمضان “تخيلوا من كثر الحصار والخوف اللي مر على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي آمنوا معاه، قعدوا يقولوا متى نصر الله؟ متى نصرك يا الله اللي وعدتنا فيه؟ فبييجي الرد اللي بتطمئن له القلوب: أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ”.

وتابع “وهذا اللي إحنا متيقنين فيه، إنه إن شاء الله ربنا هينصرنا ومش هيسيبنا بإذن الله”.

ورمضان أبو جزر هو طفل فلسطيني عمره 9 أعوام، شغوف بفنون الشعر والخطابة، وقد أطلق عليه العديد من الألقاب، منها “الشاعر الصغير” و”الخوارزمي الصغير”.