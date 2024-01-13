لفتة من قائد العنابي وأغنية خاصة.. فلسطين حاضرة في حفل افتتاح كأس أمم آسيا 2023 في قطر (شاهد)

لم تغب فلسطين عن حفل افتتاح كأس أمم آسيا 2023 في قطر، وتزين الحفل بلوحات مميزة للفت الانتباه العالمي إلى القضية الفلسطينية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وخصصت قطر في حفل الافتتاح لوحتين لفلسطين؛ لإيصال رسالة إلى العالم حول هذه القضية وتأكيد دعم قطر لها في كل المحافل والمناسبات.

وبدأت أولى اللفتات المميزة الخاصة بفلسطين، عندما منح قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، تأدية قسم البطولة لقائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، في لفتة لاقت تحية كبيرة من الجماهير في ملعب لوسيل.

🇶🇦🇵🇸 الهيدوس يمنح كابتن فلسطين شرف تأدية قسم البطولة على هامش افتتاح كأس آسيا قطر 2023 ™ منح كابتن منتخب قطر حسن الهيدوس شرف تأدية قسم البطولة نيابة عن جميع اللاعبين، لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط. 📦 اشترك الآن 👇

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وفعل الهيدوس هذا خلافا لما جرت عليه العادة، حيث إنه من عادات وعرف البطولة أن يؤدي القسم قائد منتخب البلد المضيف لكأس آسيا، إلا أن الهيدوس بادر بهذه اللفتة لخطف أنظار كل من يتابع هذه البطولة إلى فلسطين والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.

وفي لفتة ثانية، وبعد تأدية القسم من قائد المنتخب الفلسطيني، بدأت الفنانة القطرية دانة المير، مرتدية الثوب الفلسطيني التراثي، بالغناء لفلسطين قائلة “لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي”، وأكملت الغناء على طريقة الترويدة الفلسطينية الشهيرة.

وبعد الانتهاء من لوحة الغناء لأجل فلسطين، تفاعلت الجماهير الغفيرة الحاضرة في مدرجات لوسيل، ورددت النشيد الوطني الفلسطيني “فدائي”.