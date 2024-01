لندن تنشر 1700 رجل شرطة على خلفية مظاهرة ضخمة مؤيدة لفلسطين

ينتشر المئات من رجال الشرطة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، تحسبًا لمظاهرة من المتوقع أن يشارك فيها آلاف المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة 100 يوم.

وقالت حملة (التضامن مع فلسطين) وفقا لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” إنه من المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف من المتظاهرين ظهر اليوم في “بنك جانكشن”، وهو مفترق طرق رئيسي بوسط لندن، وذلك ضمن يوم عالمي للعمل من أجل فلسطين، تشارك فيه 30 دولة. كما ستشمل المسيرة الوطنية السابعة لفلسطين، أيضا ظهور “أمل الصغيرة” وهي دمية عملاقة لطفلة سورية لاجئة، ستنضم إلى مجموعة من الأطفال الفلسطينيين.

وقالت شرطة العاصمة “سيتم رؤية وجود واسع للشرطة، نهاية هذا الأسبوع، حيث سيكون هناك حوالي 1700 رجل شرطة، في الخدمة لمراقبة المسيرة اليوم، بما في ذلك الكثير من القوات خارج لندن”.

1,700 officers will be on duty tomorrow, including many from forces across the UK. There will also be a significant policing presence during Sunday's rally.

Officers are there to keep everyone safe and secure, and to intervene where offences take place.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 12, 2024