جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك غزة ويرفع عدد قتلاه المعلن إلى 522

أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده في معارك بقطاع غزة، وإصابة ضابط في كتيبة الهندسة بجروح خطرة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 522 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن الجندي الذي قُتل صباح اليوم الأحد، هو المساعد احتياط “أندوعالم كابيده” (21 عاما) من مستوطنة كريات غات شمالي غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603 التابعة لتشكيل “سار ميجولان”، وقد سقط أمس في معركة جنوبي قطاع غزة.

وأضاف الجيش أنه في نفس المعركة أصيب ضابط بجروح خطرة، وتم تحويله للعلاج في المستشفى وتم إبلاغ عائلته.

سقوط المساعد احتياط اندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاما من بلدة كريات غات اثناء المعارك الدائرة في جنوبي قطاع غزة الليلة الماضيةhttps://t.co/KDtXBYGbZe pic.twitter.com/qI7p7Kj8Kb — مكان الأخبار (@News_Makan) January 14, 2024

كذلك أُعلن الليلة الماضية عن مقتل الرقيب أول احتياط “دان فايدنباوم” (24 عاماً) من مدينة رعنانا شمال غربي مدينة القدس، وهو مقاتل في كتيبة “يفتاح”، وقد سقط يوم الجمعة في معركة وسط قطاع غزة.

كما أفادت هيئة البث بإصابة ثلاثة جنود بجروح خطرة خلال القتال في قطاع غزة، ومن بينهم ضابط احتياط أصيب أمس في معركة جنوبي قطاع غزة، ومقاتل في التشكيل الاحتياطي وضابط من كتيبة هندسية، الذين أصيبوا أمس في معارك متفرقة وسط القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا على غزة، خلّف حتى السبت 23843 شهيدا، و60317 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.