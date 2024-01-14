حفيد نيلسون مانديلا: ما يحدث في غزة مشابه لما حدث بجنوب إفريقيا والمقاومة الفلسطينية ألهمت جدي في محبسه

قال زويليفليل مانديلا، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، مساء السبت، إن “ما يحدث في قطاع غزة مشابه لما كان يقوم به نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إذ كان البيض يسيطرون على السكان الأصليين للبلاد، وينشرون الجنود لإخضاعهم”.

وعن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قال زويليفليل في مقابلة مع الجزيرة مباشر “نعتقد أننا في موقف جيد لإثبات جريمة الإبادة الجماعية”، وأكد أن “موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واضح، وحريصون على محاسبة إسرائيل كدولة فصل عنصري”.

وأشار إلى “نقاط متشابهة كثيرة بين نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والنظام العنصري في إسرائيل، إذ يسعى لتحويل الفلسطينيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ويتم قصف بيوتهم بهدف تهجيرهم قسرًا”.

وذكر زويليفليل أن جده صُنّف إرهابيًّا في بريطانيا والولايات المتحدة، ودعمت مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا، ورونالد ريغان، الرئيس الأمريكي آنذاك، نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا حتى منتصف الثمانينيات.

ومضى قائلًا “بمساندة الدول الإفريقية والمجتمع الدولي، تمكنّا من الانتصار على نظام الفصل العنصري. كذلك سوف ينتصر الفلسطينيون وتُهزم إسرائيل”.

تقدير خاص من مانديلا

وأكد زويليفليل أن جده، الزعيم المناضل نيلسون مانديلا، كان دائمًا يحدثهم عن المقاومة الفلسطينية، وأنها كانت مصدر إلهام له عندما كان سجينًا في جزيرة “روبن أيلاند”، إذ كان ينظر بالتقدير إلى بطولات المقاومين الفلسطينيين الذين واجهوا النظام العنصري في إسرائيل بالحجارة.

وجمعت مانديلا بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات صداقة قوية. وحرص مانديلا -كما قال حفيده- على التوجه إلى زامبيا للقاء عرفات، وقابله بذراعين مفتوحتين.

وأضاف زويليفليل “لم يتوان الفلسطينييون والكوبيون والليبيون عن مساندة مانديلا في كفاحه، وزودونا بالسلاح لمواجهة نظام الفصل العنصري”.

ونقل زويليفليل عن جده قوله “حريتنا لن تكتمل حتى تكتمل حرية الشعب الفلسطيني”.

ووجَّه رسالة عبر شاشة الجزيرة مباشر إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا “نساندكم في نضالكم، ونساند المقاومة الفلسطينية حتى تتمكن من مقاومة هذا النظام العنصري المحتل. سوف نواصل مساندتكم على مستوى قارتنا والمستوى الدولي حتى نتمكن من إنهاء النظام العنصري في إسرائيل”.