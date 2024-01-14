عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول، مما تسبب في انخفاض أعداد المصلين لليوم الـ100 على التوالي.

وارتفعت نبرة التطرف في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد شن الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ عممت جماعات الهيكل على أفرادها بضرورة اقتحام المسجد، وجاء في دعواتها “الجواب الصهيوني المناسب هو الدخول الحر لليهود إلى جبل الهيكل”.

كما دعت هذه الجماعات إلى إغلاق أبواب أولى القبلتين بوجه المسلمين حتى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقالت “لا بد من إغلاق جبل الهيكل تماما في وجه المسلمين، حتى يعود آخر مختطف إسرائيلي إلى إسرائيل”.

وجرى التضييق على موظفي الأوقاف وحريتهم في أداء عملهم خاصة لجنة إعمار المسجد، والاستمرار في سياسة الإبعاد، حتى وصل عدد من أُبعدوا عنه منذ بداية العام المنقضي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 577 شخصا، وفقا لبيانات محافظة القدس.