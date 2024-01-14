مظاهرات إسرائيلية لمطالبة نتنياهو بإعادة أسرى الاحتلال من غزة (شاهد)

نظم محتجون إسرائيليون مظاهرة، اليوم الأحد، في تل أبيب، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، بعد مرور 100 يوم من الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

كما نظم متظاهرون في مستوطنة بئيري بغلاف غزة وقفة احتجاجية مماثلة من أجل الضغط على حكومتهم للغرض ذاته.

وجاء ذلك تزامنًا مع إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة منذ عام 2014.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في وقت سابق إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جارية وتمر بتحديات، مشيرا إلى أن استشهاد صالح العاروري، أحد كبار قادة حماس، يمكن أن يؤثر عليها، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار النقاشات مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وتربط حركة حماس التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بالوقف الكامل للحرب على قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو التي قالت أكثر من مرة إنها “تبدي تفهما للهدن الإنسانية المؤقتة”.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5430، وأُسر 239 على الأقل. وتُقدّر إسرائيل وجود 137 أسيرا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.