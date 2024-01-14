هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلا قُتل وأصيبت امرأة بجروح خطرة جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط في شمال الأراضي المحتلة، بالقرب من الحدود مع لبنان، اليوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أصاب منزلا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، مضيفا أن قواته تقصف أهدافا لجماعة (حزب الله) في لبنان. وفي وقت سابق اليوم، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت أربعة مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان.

وذكر جيش الاحتلال أن جنوده كانوا يقومون بدورية في منطقة (جبل روس)، التي تسميها إسرائيل “هار دوف”، حول مزارع شبعا المتنازع عليها، عندما رصدوا المسلحين الأربعة الذين فتحوا النار

على القوة الإسرائيلية.

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأنهم كانوا مسلحين ببنادق وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف (آر بي جي)، وذكر أن انتماءهم غير معروف بعد.