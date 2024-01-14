وائل الدحدوح يوجه رسالة لبايدن عبر قناة أمريكية (شاهد)

دعا مدير مكتب الجزيرة في غزة، الزميل وائل دحدوح، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى “النظر إلى ما يحدث” في القطاع المحاصر، وذلك بمقابلة متلفزة مع شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، بُثت مدبلجة للغة الإنجليزية مساء أمس السبت.

وأضاف “أطلب من الرئيس الأمريكي وأنصحه، أن ينظر إلى ما يحدث، وأن يستمع إلى الناس، الناس العاديين، الذين يدفعون كلفة هذه الحرب الدامية”.

وقال الدحدوح في البرنامج الذي يقدمه المذيع الأمريكي صاحب الأصول المصرية أيمن محي الدين “إن أهل غزة الذين يعانون الآن، لهم كل الحق في تأمين حقوقهم كبشر، كشركاء في الإنسانية”.

وأضاف “يجب على بايدن أن يستمع إلى كلا الجانبين من الرواية، وليس فقط إلى جانب واحد، إنه حق الشعب الفلسطيني، ومن حقي كأب يتألم، ودفع بدماء عائلته أن يتحدث عن الكيفية التي أعيش بها”.

.@WaelDahdouh's message to President Biden: “… I demand from the American president… to look at what's happening, to listen to people, ordinary people, who are paying the cost. They have every right to secure their rights as human beings, as partners in humanity.” pic.twitter.com/suhOOZpQX1 — AYMAN (@AymanMSNBC) January 14, 2024

وأردف الدحدوح “لقد دفعت ثمنًا باهظًا للأسلحة التي استهدفت المكان الذي كانت فيه عائلتي ودمرته، وسوته بالأرض دون سابق إنذار. عائلتي والعديد من العائلات الأخرى، يتعرضون لظلم كبير”.

وجاءت تصريحات الدحدوح في اليوم التاسع والتسعين من الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 23968 شهيدًا، وأصابت 60582 آخرين.

وقتلت إسرائيل زوجة الدحدوح وابنه البالغ من العمر (15 عامًا) وابنته البالغة من العمر (7 سنوات) وحفيده الرضيع، بغارة جوية جنوب غزة في 25 أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من إعلان إسرائيل أن المنطقة آمنة قبل الهجوم، ثم قتل جيش الاحتلال حمزة، الابن الأكبر للدحدوح، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري عندما استهدفت سيارته في غزة رفقة زميله مصطفى ثريا.