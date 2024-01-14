وسط إجراءات أمنية مشددة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في واشنطن تنديدا بحرب غزة (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف في واشنطن أمس السبت، دعما لفلسطين وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية بجوار البيت الأبيض، حاملين لافتات تدعو إلى وقف الإبادة في غزة ووقف الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل.

ورددت التظاهرة التي نظمتها جمعية (مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين) شعارات تطالب بإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وبمحاسبة إسرائيل على أفعالها. وكان من بين المشاركين في التظاهرة العارضتان الفلسطينيتان الأمريكيتان الشهيرتان، بيلا وجيجي حديد.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن الشرطة الأمريكية نصبت سياجا حديديا حول البيت الأبيض بالكامل قبيل مظاهرة الأمس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعزز فيها الشرطة الإجراءات الأمنية على هذا النحو منذ خروج عشرات المظاهرات في العاصمة وأمام البيت الأبيض تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت بيلا حديد “أنا لست هنا فقط لأنني فلسطينية، لكن أيضا كمواطنة أمريكية. حكومتنا شريكة في المجزرة بغزة”.

وتابعت “أقول للإدارة الأمريكية إنني لن أدعم إدارة تدعم المذبحة بحق الفلسطينيين. نحن نظهر للحكومات في جميع أنحاء العالم أننا ندعم فلسطين وعليهم أن يقفوا خلفنا”.

وبدوره، طالب رجل الأعمال اللبناني الأصل والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ ناصر بيضون، بوقف الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23843 شهيدا و60317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.