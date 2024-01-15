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أمير قطر: فلسطين بالنسبة لنا قضية مبدأ (شاهد)

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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15/1/2024

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفض بلاده قتل وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة الذي يعاني حربا مدمرة منذ أكثر من 100 يوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أمير دولة قطر في كلمة له خلال استقباله رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس “لدينا مبادئ لا نتخلى عنها، فلسطين قضية مبدأ. وشرف ومرجلة الوقوف مع المظلومين”، مؤكدا أنه “غير مقبول قتل وتهجير الفلسطينيين. وسنعمل ما نستطيع لإيقافه”.

وترعى قطر جهودا للتوصل إلى هدنة ثانية، تمهيدا لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر في قطاع غزة.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، بادلت حماس عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر : مواقع التواصل + وكالة الأنباء القطرية