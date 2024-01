الحوثيون يستهدفون مدمرة تابعة للجيش الأمريكي في البحر الأحمر بصاروخ “كروز”

قال الجيش الأمريكي إن المدمرة “لابون” تعرّضت لاستهداف بصاروخ كروز مضاد للسفن، في البحر الأحمر فجر اليوم الاثنين، منطلقًا من مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء.

وأعلنت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الحوثيين أطلقوا صاروخ “كروز” مضادا للسفن باتجاه مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أمس.

واعترضت القوات الجوية الأمريكية الصاروخ بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024