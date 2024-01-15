بعد 100 من الحرب في غزة.. الجزيرة مباشر تكشف عن أرقام مفزعة جراء العدوان الإسرائيلي (فيديو)

بعد أكثر من 100 يوم من الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وثقت الجزيرة مباشر أرقاما مفزعة حول عدد الضحايا من المدنيين الذين استشهدوا جراء القصف، فضلا عن الخسائر الهائلة في المنازل والممتلكات.

وارتكب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة أسفرت عن 23968 شهيدا و7000 مفقود، فضلا عن 60317 مصابا، أغلبهم من نساء وأطفال، في حين استشهد 337 شخصا من الأطقم الطبية و45 من الدفاع المدني و117 صحفيا.

كما دمّر الاحتلال 134 مقرّا حكوميا، و390 مدرسة وجامعة بشكل كلي أو جزئي، فضلا عن تدمير 388 مسجدا عبر الاستهداف المباشر وغير المباشر.