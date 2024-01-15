تسمية شارع في الأردن باسم الشهيد حمزة الدحدوح تكريما لأبيه وأرواح شهداء العائلة

أطلقت بلدية محافظة الكرك جنوبي الأردن، اسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح على أحد شوارعها، وذلك تقديرا للزميل وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وسط إشادة بالتضامن الشعبي مع مصاب آل الدحدوح بعد استشهاد 5 من أفراد عائلتهم بالعدوان الإسرائيلي.

وقالت بلدية الكرك أول أمس السبت، في منشور عبر حسابها على فيسبوك “إن مجلس بلدية الكرك الكبرى قرر تسمية أحد الشوارع باسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح تقديرا لتضحيات عميد الصحفيين ووالد الشهداء وائل الدحدوح وتجسيدا لتضحية وصمود الأهل في قطاع غزة”.

ونشرت البلدية الكتاب الرسمي الموقع من رئيسها وأعضاء المجلس جميعا الذي يحمل الموافقة الرسمية على تسمية شارع في الكرك باسم شارع الشهيد حمزة وائل الدحدوح.

وأثنى مدونون على موقف بلدية الكرك التضامني والمساند لأهالي غزة ولعائلة الدحدوح، مؤكدين أن فلسطين والأردن شعب واحد منذ الأزل.

واستشهد الصحفي حمزة الدحدوح الأسبوع الماضي بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقل صحفيين من ضمنهم الشهيد مصطفى ثريا، وهو صحفي متعاون مع شبكة الجزيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشكل خبر استشهاد حمزة الدحدوح صدمة كبيرة في الأوساط العربية شعبيا وسياسيا، وسط تعاطف عربي ودولي كبير مع وائل الدحدوح الذي ارتقى من عائلته 5 أفراد جراء العدوان الإسرائيلي.