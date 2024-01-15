عبر الجزيرة مباشر.. فنانون عرب يتضامنون مع أهالي غزة تزامنا مع تجاوز الحرب يومها المئة (فيديو)

عبَّر العديد من الفنانين والممثلين العرب عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة في رسائل من خلال قناة الجزيرة مباشر.

وقال رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين السابق جهاد الأطرش إن الطفل في غزة فقد مستقبله في الحياة بعد فقدانه لتعليمه ومرافق عيشه الأساسية.

أما الإعلامية والممثلة التونسية أسماء بن عثمان فقالت إن مئة يوم من الحرب على قطاع غزة تساوي مئة سنة، وكل ثانية بسنة، بسبب الظلم والقهر والعدوان المستمر رغم صمود أهله.

وعبَّر الفنان السوري مجد القاسم عن تضامنه مع أهالي غزة، ودعا بالنصر لهم.

وقال الممثل اللبناني طلال الجردي إن “الضمير العالمي استيقظ أخيرًا، لأنه لا يمكن لأحد أن يتقبل سفك الدماء واستشهاد أكثر من 20 ألفًا في غزة”.

وتساءل مواطنه الممثل والمخرج فادي أبي سمرا “كيف يسمح العالم بحدوث مثل هذه الإبادة الجماعية ولم يحرك ساكنًا مع استطاعته الضغط لوقف الحرب؟”.

أما الفنان التونسي جهاد الشارني فقال “إننا تعلمنا جميع الدروس من الفلسطينيين، ولا وجود لحقوق الإنسان في هذا العالم بل هي مجرد شعارات رنانة فقط”.

بدوره، قال المسرحي زياد عيتاني إنهم يعيشون الوجع الفلسطيني نفسه في لبنان.