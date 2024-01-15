معركة الصورة.. أبرز ما بثه إعلام المقاومة في 100 يوم من الحرب على غزة (فيديو)

على مدار 100 يوم من الحرب على قطاع غزة بث إعلام المقاومة مئات من مقاطع الفيديو التي توثق اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بقطاع غزة.

واستطاع إعلام فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال الفيديوهات تفنيد ودحض الرواية التي تروج لها آلة الإعلام الإسرائيلية.

وعرضت فصائل المقاومة فيديوهات لتدمير دبابات وعربات مدرعة وناقلات جند وجرافات.

كما عرضت مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال ونصب الكمائن وإطلاق الصواريخ وإطلاق قذائف الهاون واستخدام المسيّرات.

الجزيرة مباشر تنشر فيديو يجمع أبرز ما بثته كتائب المقاومة خلال معركة طوفان الأقصى.