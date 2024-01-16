إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة، بينهم 22 بالمعارك البرية.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2567 من 2541، أعلن عنهم أمس الاثنين.

عاجل | الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة أحد أفراده متأثراً بجراح أصيب بها في معارك #غزة ليرتفع عدد قتـ ـلاه منذ بداية الحرب إلى 524#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/OTN1H9SVnf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2024

وكشف الجيش الإسرائيلي، أن 389 جنديا أصيبوا بجروح خطيرة، و675 بجروح متوسطة، ونحو 1503 أصيبوا بجروح طفيفة، بحسب ما ذكر.

وأوضح أن بين المصابين 1135 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، بعد تسجيل إصابة 22 جنديا بالمعارك البرية خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات الجيش على موقعه، فإن 417 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 42 في حالة خطيرة، و254 في حالة متوسطة، و121 إصاباتهم طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 524، بينهم 190 منذ بداية الحرب البرية داخل قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

وفي 7 أكتوبر، الماضي شنّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي.

عاجل | إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي: الانسحاب من #غزة سيكلفنا أرواحا بشرية وهو خطأ فادح وخطير#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/zGSy2tCwDS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2024

كما أصيب نحو 5 آلاف و431، وتم أسر 239 على الأقل، بادلت الحركة عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت لمدة 7 أيام.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيلا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.