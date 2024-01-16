المقاومة الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ وتصيب أهدافا في إسرائيل (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو 50 صاروخًا سقطت في مستوطنة “نتيفوت”، وأصاب بعضها متجرا للسلع الكهربائية، ولم يعرف عدد الضحايا، لكن أضرارا كبيرة لحقت بالمكان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق “وابل من الصواريخ على البلدات الإسرائيلية”، وقالت إن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات في غلاف غزة بعد إطلاق الصواريخ.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قصفت مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء، أن 50 صاروخًا سقطت في مستوطنة “نتيفوت” والمنطقة المحيطة بها، مما أدى إلى إصابة مباشرة لمتجر للسلع الكهربائية.

من المواقع التي استهدفتها الرشقة الصاروخية التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة قبل قليل pic.twitter.com/pLsMSnmZjE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2024

ونقلت القناة عن بلدية نتيفوت، أن الصواريخ التي استهدفت مستوطنة نتيفوت، أدت إلى إصابة أحد المباني في المستوطنة.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في النقب الغربي جنوبي البلاد، في وقت سجل فيه سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

🔴متابعة صفا| كتائب القسام: قصفنا مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية — وكالة صفا (@SafaPs) January 16, 2024

إصابة أهداف

وبيّنت مقاطع فيديو جرى تداولها، لحظة إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي، كما بينت إصابة أحد المباني في مستوطنة نيتفوت بجنوب فلسطين بأحد صواريخ المقاومة.

وأظهرت الصور، إصابة أحد المباني في مستوطنة نيتفوت جنوب فلسطين بأحد صواريخ المقاومة، وبينت اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه محيط النقب الغربي.

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة" والنقب بعد استهدافها برشقة صاروخية pic.twitter.com/uyYxYs6evu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2024

دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة

يأتي ذلك في وقت دوّت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في عدد من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بعد إطلاق صواريخ المقاومة من قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “تم إطلاق صفارات الإنذار في بلدات نتيفوت وسدوت النقب وإشكول”، وأضافت أنه تم إطلاق وابل من الصواريخ على البلدات الإسرائيلية.

🔻 لحظة إطلاق رشقة صاروخية صوب مستوطنات في "غلاف غزة" والنقب الغربي بعد ١٠٢ يوم من العدوان الصهيوني.. pic.twitter.com/adjrSlgkdh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 16, 2024

وأكدت الهيئة الإسرائيلية الرسمية أن صاروخا أصاب مبنى في بلدة نتيفوت، وقالت إنه لم ترد تقارير عن إصابات بشرية.

ووسط الاشتباكات توغل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجددا في أكثر من محور بمحافظتي غزة والشمال، وسط اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.