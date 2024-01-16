“بسكويت وإندومي وعصير وشوكولاتة”.. أحلام تراود أطفال غزة (فيديو)

بعد أكثر من 100 يوم من حرب غزة، يفتقد الغزيون كبيرهم وصغيرهم أبسط الحاجات الأساسية.

فإنهاء الحرب وقليل من “الشيبس” و”الإندومي” أصبحت أقصى أحلام أطفال غزة. هكذا جاءت أكثر ردود الأطفال النازحين في استطلاع أجرته كاميرا الجزيرة مباشر، وجهت إليهم فيه سؤالا عن أمنياتهم.

دينا طفلة في أحد مخيمات النزوح ردت على السؤال بقولها “نفسي أروح على الروضة، وآكل شيبسي وإندومي”؛ ولأن المخيم ضاق عليها تمنت العودة إلى منزلها قائلة “وكل الناس تروح على بيتها ويكونوا مبسوطين ونعيش حياتنا”.

كما كانت أقصى أماني الطفلة حنين هي العودة إلى بيتها ومشاركة أختها في الألعاب التي أجبرتهم الحرب على تركها في منزلهما.

أما روعة فتمنت زوال الاحتلال لتتمكن من العودة إلى دراستها والاستمتاع بحياتها كما كانت من قبل. لكن الطفل محمود الذي دمرته الحرب نفسيا كباقي أقرانه، تلخصت أمنياته في أكل “الشيبس” داخل منزله.

“مصاصة وبسكوتة والعروسة”. هذه كانت أمنيات الطفلة رغد آملة أن يتوقف القصف، وتابعت “بدنا نروح على بيتنا ويطلعوا من غزة لأنهم بيقصفوا دارنا”.

وتجعل موجة الغلاء التي يعيشها النازحون أبسط الأشياء أحلاما، فيشتكي الطفل محمد من غلاء أسعار الإندومي والعصير والشوكولاتة.