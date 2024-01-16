ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في ولاية آيوا.

وفاز ترمب بفارق كبير عن منافسيه بحصوله على نسبة ٥٣٪ من الأصوات فيما حصل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على ٢٠٪ وحصلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على ١٨٪.

الفوز الكبير لترمب في الانتخابات التمهيدية بالولاية لم يكن مستغربا نسبة إلى استطلاعات الرأي التي أشارت على مدى الأشهر الماضية لتفوقه على منافسيه وكونه الأوفر حظا بالفوز بترشيح الحزب.

الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا في غرب الوسط الأمريكي تعد خطوة البداية في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل والتي يعتبر ترامب الأوفر حظّاً فيها بين سائر المرشّحين الجمهوريين لمنافسة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وهذه المرة الأولى التي واجه فيها ترمب الناخبين في صناديق الاقتراع منذ خسارته معركته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية متتالية في العام 2020ويواجه ترمب المحاكمة في أربع قضايا جنائية متهم فيها بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد خروجه من البيت الأبيض ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر فيها أمام جو بايدن.

وبينما تشهد أيوا السباق الانتخابي الأول في البلاد، فهي تتمتّع بتأثير كبير على موسم الانتخابات التمهيدية، وغالباً ما تُحدّد الزخم والروايات الإعلامية التي تسبق الانتخابات في الولايات التالية.

وشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أيضا عدد من المرشحين الذين حصلوا على نسب تأييد منخفضة في الاستطلاعات، من بينهم رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي.

وقال ترمب في مؤتمر انتخابي إنه سيعيد بناء أمريكا مجددا وإنه لو كان استمر في منصبه لما حدثت الحرب في أوكرانيا ولما تعرضت إسرائيل للهجوم.