تمهيدا لهدم منزل أسير.. قوات الاحتلال تقتحم حيا في رام الله وتعتدي على فلسطينيين (فيديو)

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، قياسات منزل الأسير الدكتور أيسر البرغوثي في حي الطيرة برام الله تمهيدًا لهدمه، بعد اقتحام مدينة رام الله وحصار منطقة “بطن الهوى”.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مدينة رام الله، وفرضت حصارا على الحي وحاصرت إحدى البنايات.

اقتحام رام الله

وبيّنت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، رتلا من العربات العسكرية الإسرائيلية وهي تدخل المنطقة وقت الفجر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية في الحي، ثم اقتحمتها، ودهمت منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وحققت مع عائلته، وأخذت مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.

واعتدت قوات الاحتلال، بحسب ما ذكر شهود عيان، على مواطنين في “بطن الهوى” وأجرت تحقيقات ميدانية مع القاطنين في الشقق السكنية في المبنى المحاصر، والمباني المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتور البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة بشمال رام الله.

وأمس الاثنين هدم الجيش الإسرائيلي، منزلين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم جامعة النجاح الوطنية واعتقل عددا من طلابها بالتزامن مع اقتحامات واسعة واعتقالات نفذها في عدة مناطق.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش عملياته بالضفة الغربية، وزاد الاقتحامات للمدن والمخيمات، مخلفا مئات القتلى وآلاف الجرحى، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة في رام الله.