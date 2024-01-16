جمهور الجزيرة مباشر: عملية رعنانا “رد فعل” على جرائم الاحتلال في غزة (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن عملية رعنانا، التي وقعت يوم الاثنين، ما هي إلا “رد فعل” من الشعب الفلسطيني تجاه ما يرتكبه الاحتلال من “مجازر” ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأضافوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن لكل فعل رد فعل، ومن المستحيل أن يقف الفلسطينيون مكتوفي الأيدي تجاه كل ما يحدث.

وأشار مشاركون إلى أن تشديد الاحتلال الإسرائيلي الخناق على الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتسليح المستوطنين وارتكابهم للمجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، يدفعهم إلى الانفجار في وجه الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل والسبل المتاحة أمامهم.

وتوقع المشاركون أن تزداد رقعة الغضب الفلسطيني في الضفة الغربية داخل إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة وقتل المدنيين وحصار القطاع، وكذلك استمرار الاقتحامات والعدوان على الفلسطينيين في الضفة.

وأعلنت القناة “12” مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين بعملية الطعن والدهس التي شهدتها مدينة رعنانا شمالي تل أبيب، وفقًا لما أعلنته “نجمة داود الحمراء”.