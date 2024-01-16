حميدتي قبل قمة إيغاد: لا نتفاوض من أجل مصالح شخصية ونرفض تقسيم السودان على أساس إقليمي

أكد قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) التزامه بالمفاوضات والحوار والسلام بُغية رسم مستقبل أفضل للسودان، على حد قوله. ونوه إلى أنهم “يدخلون المفاوضات بحسن نية وعزيمة لإنجاحها”.

وشدد حميدتي في بيان، الثلاثاء، بمناسبة الجلسة الطارئة الثانية والأربعين للهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا “إيغاد” التي تُعقد الخميس في العاصمة الأوغندية كمبالا، على أن طبيعة اجتماع رؤساء “إيغاد” أو أي مفاوضات مقبلة “ليست مسألة تتعلق بالمصالح الشخصية، ولا ينبغي لها أن تدور حول أجندة مجموعة بعينها”.

وأكد ضرورة أن تتم المفاوضات من أجل “تحقيق مستقبل مستدام للسودان، وأن تؤدي إلى حل شامل يضم جميع السودانيين”.

وقال قائد قوات الدعم السريع إنه يجب أن “ينتقل السودان سريعًا نحو مستقبل ديمقراطي، من خلال إجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وبناء حكومة ديمقراطية تمثل إرادة الشعب السوداني”.‏

‏وشدد على “ضرورة أن يكون للسودان جيش موحد، وأن تكون مهمته الأساسية الدفاع عن البلاد بعيدًا عن التدخل في السياسة والاقتصاد، وضرورة أن يكون هناك تمثيل متساوٍ لجميع السودانيين في هياكل الدولة والجيش والمؤسسات، دون أي تمييز”، على حد قوله.

وأضاف حميدتي أن “البعض تناول أفكارًا حول تقسيم البلاد على أساس إقليمي كوسيلة للخروج من هذا الصراع. نحن نرفض هذه الفكرة تمامًا. إننا نعارض بشكل قاطع أي محادثات أو مقترحات تشكك في وحدة السودان أرضًا وشعبًا”.

‏‏‏انتقاد ضمني لقرار تجميد التعامل مع “إيغاد”

وقال حميدتي في بيانه “نحن لا نتفاوض من أجل مصالح شخصية، بل نتناقش حول مستقبل السودان. نعتقد أن أي شخص يحاول عرقلة هذه المفاوضات، أو يمنع عقد الاجتماعات لأي سبب كان، أو يغادر طاولة المفاوضات دون سبب مقنع، يقوم بخيانة الشعب السوداني”.

وانتقد حميدتي في بيانه ضمنيًّا بيان وزارة الخارجية السودانية، الذي صدر الثلاثاء، وذكر أن وزير الخارجية السوداني علي الصادق أبلغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، ورئيس مجلس “إيغاد” الوزاري، عبر رسالة مكتوبة، قرار حكومة السودان بوقف الانخراط وتجميد التعامل مع منظمة “إيغاد” بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.

وأوضحت الخارجية السودانية في بيانها أن “القرار بسبب التجاوزات التي ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات ‘إيغاد’ المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا الخميس المقبل، دون التشاور مع السودان”.