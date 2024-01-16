شاهد: آثار الدمار في إدلب جراء قصف صاروخي إيراني (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، آثار الدمار الناتج عن الصواريخ البالستية التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وأسفرت عن جرح ثلاثة مدنيين في قرية تلتيتا، بريف إدلب الشمالي.

وقال أحد شاهد عيان بالمنطقة للجزيرة مباشر “كنا بمنتصف الليل ما اتفاجأنا إلا بالقصف وزجاج النوافذ بيقع علينا، حوالي 4 صواريخ نزلوا علينا في المنطقة”.

وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة مباشر بأن إيران أطلقت عدة صواريخ على مناطق سيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا بعد منتصف ليلة الثلاثاء.

وأفادت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، بسماع أصوات القصف في الشمال. وقالت إن هذا يعود لدوي 4 صواريخ إيرانية من طراز (فاتح 110) مصدرها القواعد الإيرانية في الساحل، استهدف أحدها مستوصف قرية تلتيتا شمالي إدلب.