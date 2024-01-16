قيادي في حماس: لهذا السبب تفضّل إسرائيل قتل أسراها لدى المقاومة بدلا من تحريرهم (شاهد)
قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزّال، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد استعادة أسراه، مشيرا إلى أنه يستفيد من مقتلهم بسحب هذه الورقة من يد المقاومة الفلسطينية، على حد وصفه.
وأضاف نزال في مقابلة مع الجزيرة مباشر “الاحتلال يريد تصفية جميع الأسرى بمختلف الطرق، هو يحاول استعادتهم فإن لم يستطع فإنه يلجأ لعملية القتل. وهذا يؤكد من جديد أننا أمام احتلال إرهابي إجرامي يقتل جنوده في المعركة، بدلا من أن يقوم بتحريرهم عبر عملية تفاوض مفتوحة يمكن أن تفرج عن جميع أسراه”.
وتابع “إنه يريد أن يطيل أمد الحرب من ناحية، ويريد أن يسحب هذه الورقة من المقاومة الفلسطينية من ناحية أخرى”.
لماذا تقـ.ـتل إسرائيل أسراها؟
القيـ.ـادي في حمـ.ـاس محمد نزال يُجيب..#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/AsPV7rqPT3
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2024
وبثت كتائب القسام أمس الاثنين، رسالة كشفت فيها مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي، بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونجاة الأسيرة نوعا أرغماني.
وكانت القسام قد نشرت أول أمس، تسجيلا مصورا للأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم، نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب، ناشدوا خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يوقف الحرب في غزة.
وعرض التسجيل الأخير مقاطع جديدة للأسرى الثلاثة تحدثوا فيها عن ظروف صعبة يعيشونها وتعرضهم للخطر جراء استمرار الحرب في القطاع.
كتائب القسام: مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على #غزة #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/qYbOY7ssiK
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 15, 2024