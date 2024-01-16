كتائب القسام تسيطر على مسيّرة إسرائيلية في شمال غزة (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز “ميني 4 برو”، تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخبارية لها شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن استهداف ناقلة إسرائيلية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” شمالي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقد أسقطت المقاومة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدة مسيّرات إسرائيلية من طرازات مختلفة بقدرات تسليحية متنوعة، في محاور القتال بغزة؛ مما مثّل خسارة كبيرة لجيش الاحتلال تضاف إلى خسائره في العتاد العسكري والجانب البشري.