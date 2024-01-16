كتائب القسام تسيطر على مسيّرة إسرائيلية في شمال غزة (فيديو)

بثت اليوم الثلاثاء، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز “ميني 4 برو”، تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخبارية لها شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن استهداف ناقلة إسرائيلية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” شمالي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدة عمليات إسقاط لمسيّرات إسرائيلية من طرازات مختلفة وبقدرات تسليحية متنوعة، في محاور القتال بغزة، ما مثّل خسارة كبيرة لجيش الاحتلال تضاف لخسائره في العتاد العسكري والبشري.