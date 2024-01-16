وزير إسرائيلي: نحن بعيدون جدا عن انهيار حماس

اعتبر عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، جدعون ساعر، أن الوضع الحالي لحركة حماس في غزة، واستمرارها ينذران بأنه لا بديل لحكمها في القطاع.

وقال ساعر لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء “نحن بعيدون جدا عن انهيار حماس. وإذا كان هناك من يعتقد أنه سيكون ثمة بديل لحكم حماس في قطاع غزة وهي لا تزال واقفة على قدميها، فهذا ببساطة لن يحدث”.

الانسحاب من الحكومة

وجدعون ساعر، عضو بارز في حزب “الوحدة الوطنية” بقيادة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، الذي أعلن مرارا معارضته لإدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشؤون الحرب.

وخلال الأيام الأخيرة، صدرت دعوات من زعيم المعارضة يائير لابيد لوزراء “الوحدة الوطنية” بينهم غانتس وساعر وغادي آيزنكوت، للانسحاب من الحكومة، تنديدا بسياسات نتنياهو في الحرب الدائرة، منها عدم العمل على استعادة المحتجزين الإسرائيليين.

لكن ساعر قال “هناك أهمية كبيرة لاستمرار وجود حكومة الطوارئ، فنحن لا نزال في حالة حرب”. وأضاف “علينا جميعا أن نبذل جهدا للتغلب على كل شيء آخر، والعمل من أجل الدولة”.

وكان حزب “الوحدة الوطنية” قد انضم إلى الحكومة بعد الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أشار إلى بقائه فيها حتى انتهاء الحرب.

التوقف عن الكذب

وأمس، قال آيزنكوت، إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.

وكانت إسرائيل حددت 3 أهداف للحرب وهي إسقاط حكم حماس في غزة، والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

لكن حتى الآن لم تعلن رسميا تحقيق أي من هذه الأهداف.