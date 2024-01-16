“لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي”.. مسؤول بالرئاسة التركية يعلّق على طرد بلاده لاعبا إسرائيليا

قال عضو لجنة السياسة الخارجية في الرئاسة التركية، النور شفيق، إن لاعب كرة القدم يجب أن لا يقحم نفسه في شؤون السياسة، في إشارة منه إلى اللاعب الإسرائيلي ساغيف يحزقيل الذي رحّلته تركيا أمس، على وقع اتهامه “بتحريض الشعب على الكراهية والعداء”.

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت اللاعب الإسرائيلي أول أمس الأحد، بسبب إظهاره شعار “نجمة داود” وقد كُتب بجانبها “100 يوم/ 7 أكتوبر”، وذلك عقب تسجيله هدفا في مباراة فريقه نادي أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور، في تلميح منه إلى بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف شفيق في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “هذه ليست الحالة الوحيدة، لدينا لاعب إسرائيلي أيضا في فريق باشاك شهير قام بفعل مشابه وسيتم ترحيله من تركيا هو الآخر”.

وأعلن نادي (باشاك شهير) التركي لكرة القدم، في ضواحي مدينة إسطنبول، أنه بدأ تحقيقا تأديبيا ضد لاعبه الإسرائيلي إدين كارتسيف بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب النادي عبر حسابه على موقع إكس، أن إدين كارتسيف “انتهك التعليمات الانضباطية للنادي من خلال النشر على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناقض مع حساسيات بلادنا”.

وتابع شفيق “تركيا ترصد ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، ولا يمكن لبلادنا أن تقف مكتوفة الأيدي، هناك قتل للأبرياء من النساء والأطفال ولا يمكن لتركيا أن تتفرج على هذه المذابح فإذا كان الإسرائيليون لا يريدون القدوم إلى تركيا فلا مشكلة، ونحن لا نريدهم أن يأتوا”.

وأشار شفيق إلى أنه “لا يوجد عقلاء في الحكومة الإسرائيلية حتى يتم مخاطبتهم، بعضهم دعا لقتل الفلسطينيين بالقنابل النووية، ولذا ترى تركيا أنه لا داعي للرد على تصريحات هؤلاء”.