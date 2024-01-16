مسؤول بالأمم المتحدة يكشف عن “خطة إسرائيلية ممنهجة” لتجويع الفلسطينيين في غزة (شاهد)

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن شبح المجاعة يطارد غزة، كاشفا عن تفاصيل تبدو كأنها عمل ممنهج تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية والتجويع، على حد وصفه.

وأضاف في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “إنه عقاب واضح ممنهج للشعب الفلسطيني، إسرائيل تعيق وصول المساعدات وتستخدم الغذاء كسلاح، وهي تقضي على الأنظمة الغذائية وعلى كل شيء بهذه الحرب، فالحصار الإسرائيلي لغزة عمره تقريبا 17 سنة”.

وتابع “الإبادة ليست لحظة واحدة، إنها تتكشف على مدى السنوات، وهذه الحرب كشفت عن زيادة في خطر الإبادة، فمنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلتني تقارير مفادها أن 22% من الأراضي الزراعية في غزة دمرتها القوات الإسرائيلية. وقد تواصلت مع صائدي الأسماك واطلعت على تقارير الأمم المتحدة، ووجدت أن إسرائيل دمرت تقريبا 70% من قوارب الصيد. إن إسرائيل لا تمنع فقط دخول المساعدات، بل تسعى لتدمير قدرة الفلسطينيين على تأمين قوتهم”.

ودعت ثلاث منظمات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل “أسرع وأكثر أمانا”.

وفي بيان مشترك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إنه “مع تزايد خطر المجاعة، وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة لخطوة تغيير أساسية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأفاد البيان أن استخدام أسدود الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال حدود غزة “ضروري للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة”، ودعت المنظمات إلى “تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.