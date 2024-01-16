مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، أن عشرات من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين الفلسطينيين من الدخول؛ ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ويُعد باب المغاربة أقرب أبواب الأقصى للمصلين من بلدة سلوان جنوب المسجد في القدس المحتلة، ويطلق عليه أيضا اسم “باب البراق”.

وتتوزع الأبواب على أسوار الأقصى، فعلى السور الشمالي يوجد باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وعلى السور الغربي 7 أبواب، هي باب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة.

◾ إقامة صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك الذي يحاصره الاحتلال ويمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إليه. تصوير: أحمد أبو الهيجا. pic.twitter.com/pcCcjiIpuX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 16, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حولت سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، وأحكمت قبضتها على البلدة القديمة والمسجد الأقصى، واعتدت على كل من حاول الوصول إليهما.

ومع انطلاق الحرب، منعت قوات الاحتلال المقدسيين من الجلوس على مدرجات باب العامود، وتصاعدت الانتهاكات التعسفية في حق أهالي المدينة عبر تفتيشهم بشكل مذلّ وتفتيش هواتفهم، بحثًا عن صور ومقاطع فيديو تتعلق بالحرب لمعاقبتهم عليها.

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم للمقدسيين وممتلكاتهم ومركباتهم، خاصة في الأحياء التي تغلغلت فيها البؤر الاستيطانية.