والدة الشهيد فارس خليفة: ابني مش أحسن من أهل غزة (فيديو)

التقت كاميرا الجزيرة مباشر، والدة الشهيد فارس خليفة الذي أعدمه الاحتلال عند حاجز معبر طولكرم وتركه ينزف حتى الموت. ورثت والدة الشهيد فلذة كبدها قائلة “مفيش أطيب منه. مفيش أحسن منه فارس ومفيش أطيب من قلبه، فارس انحبس 15 سنة”.

وتقول الأم عن ابنها الشهيد “فارس مفيش أطيب منه فارس مقدم في الأمن الوقائي”، وتضيف “طخّوه ولا إله ولا عليه ولا إشي عامل”، مؤكدة أنه كان ابنا عظيما لكنه فداء للأقصى وفداء لأهل غزة، مضيفة “ابني مش أحسن من أهل غزة”.

وتدعو الأم المكلومة لابنها الشهيد بصوت منهك قائلة “الله يرحمه. الله يرضى عليه وينور قلبه. حسبي الله ونعم الوكيل”، مرددة “طخوه ياما. طخوه ياما”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد فارس محمود عبد الله خليفة (37 عاما) من مخيم نور شمس شرق طولكرم، جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال عند حاجز عسكري، وتركه ينزف على الأرض حتى استشهد، بعد منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 355 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف إصابة.