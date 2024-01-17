الاحتلال يقتحم حي المصايف في رام الله ويدهم مؤسسة طبية ويحطم أبوابها ومحتوياتها (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حي المصايف في مدينة رام الله، ودهمت مؤسسة طبية وحطمت أبوابها ومحتوياتها.

وبيَّنت مقاطع فيديو، حصلت عليها الجزيرة مباشر، قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقتحم حي المصايف في مدينة رام الله صباح اليوم، وتدهم مؤسسة طبية وتحطم أبوابها ومحتوياتها.

وبيَّنت مقاطع فيديو رتلًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافات، تقتحم المنطقة من أحد الشوارع باتجاه مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن اشتباكات دارت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأربعاء.

صحفي من #غزة يروي ما تعرّض له بعد استهداف الاحتلال له ولعائلته

شاهد الفيديو ⬇️https://t.co/RrIPD4uRBd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2024

اقتحام مخيم طولكرم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت المدينة من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، باتجاه مخيم طولكرم.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم طولكرم من جميع مداخله عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

احتجاز طواقم طبية

وتمركز عدد من الآليات على مداخل مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد (ثابت ثابت) الحكومي القريب من المخيم، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه.

كما تمركزت قوات الاحتلال عند مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واحتجزت طواقمه، وفتشت مركبات الإسعاف ومنعتها من التحرك.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم، فجر اليوم الأربعاء، مدنًا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وشن حملة اعتقالات، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.