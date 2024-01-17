الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرين وعدد قتلاه المعلن يرتفع إلى 529

أعلن جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، مقتل جندي في معارك قطاع غزة، وآخر في حادث سير “عملياتي” وسط إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر حسابها بمنصة “إكس” أن الجنديين هما “أوريا أيملك غوشين (21 عامًا) من القدس، مقاتل في دورية جفعاتي، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة. وأنور سرحان (26 عامًا) من حورفيش، مقاتل في الكتيبة 910، لواء عتصيون الإقليمي، سقط في حادث سير عملياتي في وسط البلاد”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح الأربعاء مقتل اثنين من عسكرييه باشتباكات في شمال قطاع غزة، وكشف عن هويتهما، موضحًا أن عمريهما (32 عامًا) و(34 عامًا)، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، إلى جانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضًا في غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 529.